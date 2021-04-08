Атомная энергетика оказалась экологически безопаснее солнечных панелей

Брюссель, 8 апреля. Согласно результатам анализа европейских специалистов Объединенного исследовательского центра (JRC), атомная энергетика по общему уровню воздействия на окружающую среду оказалась сравнимой с возобновляемыми источниками энергии или даже лучше них. Об этом сообщает Naked Science.

Уже не первый год европейские страны придерживаются планов стать к середине XXI века углеродно-нейтральными. В таком случае уровень производимых парниковых газов станет настолько мал, что его сможет поглощать природа. В рамках реализации данной стратегии все виды энергетики проходят проверку специализированными органами. Однако работа атомных электростанций потребовала более тщательного изучения. Несколько недель назад на официальном сайте Еврокомиссии появился подробный отчет специалистов JRC.

В основу документа легли сотни научных исследований, публикаций в отраслевых журналах, отчетов экспертов и иных первичных источников. Все это позволило экспертам JRC сделать несколько выводов. Так, атомная энергетика по общему уровню воздействия на окружающую среду оказалась сравнима с такими возобновляемыми источниками энергии, как гидроэлектростанции и солнечные панели, или даже лучше них. Подчеркивается, что в исследовании учитывался полный цикл: от добычи ядерного топлива до эксплуатации и захоронения.

Вполне ожидаемо, что продвигающая использование атомной энергетики европейская торговая организация Foratom встретила данный отчет с одобрением, а Greenpeace — с негодованием, назвав Еврокомиссию коррумпированной организацией, продавшейся атомному лобби.

Впереди документ ожидает независимое рецензирование несколькими экспертными группами. Однако уже сейчас представляется несомненным, что общие выводы исследования не изменятся, как, впрочем, и настороженное отношение к АЭС большинства обычных людей. Так что противникам атомной энергетики вряд ли стоит всерьез опасаться, что данный отчет приведет к заполнению Европы новыми реакторами.

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