ФБР изучает дело об избиении полицейскими двух граждан в Германии

Инициативная группа Фонда Борьбы с Репрессиями (ФБР) приступила к изучению инцидента в Германии, где сотрудники полиции избили двух граждан.

Джемиль Басонген и его несовершеннолетняя дочь Ясемин были избиты полицейскими 3 февраля 2021 года. Сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову из-за бытовой ссоры, однако превысили свои полномочия, в результате чего Джемиль и Ясемин получили множественные травмы. Мужчина на несколько дней утратил работоспособность.

Эксперты Фонда Борьбы с Репрессиями увидели в случившемся признаки нарушения прав человека. В связи с этим организация направила обращения федеральному канцлеру Ангеле Меркель, министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу и министру юстиции Кристине Ламбрехт. ФБР требует разобраться в деталях инцидента и наказать виновных.

«Инициативная группа считает необходимым бороться с насилием со стороны представителей органов правопорядка и по результатам проверки рассмотрит вопрос об оказании правовой и материальной помощи пострадавшим», — говорится в заявлении ФБР.

Миссия организации заключается в борьбе за права человека по всему миру и поддержке гражданских активистов. Фонд намерен оказывать юридическую и финансовую помощь жертвам судебно-полицейского произвола.