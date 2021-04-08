Пожилые супруги погибли при ночном пожаре в Татарстане

Казань, 8 апреля. Жертвами ночного пожара в доме Спасского района стали два пенсионера. Они сгорели заживо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в деревне Кожаевка Спасского района в одном из частных домов. Прибывшие по вызову на место ЧП пожарные установили, что горит бревенчатый дом. Пламя распространилось очень быстро, возгорание удалось локализовать спустя 50 минут.

При разборе завалов спасатели нашли обгоревшее тело 75-летнего пенсионера, а затем труп его 73-летней жены. Все детали и причины устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы.

Ранее ФАН сообщал, что четыре человека погибли при пожаре в Якутии. Среди них были и дети. Из-за случившейся трагедии в районе объявлен траур.