Глава МИД Польши срочно отправился на Украину «из-за угрозы миру»

Варшава, 8 апреля. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в срочном порядке летит на Украину, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в официальном аккаунте в Twitter.

Целью визита главы дипведомства Польши заключается обсуждение обстановки на границе страны.

«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины», — говорится в сообщении.

На Западе неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями военнослужащих ВСУ об увеличении военного контингента РФ на границе с Украиной.

Отметим, появление российской армии на границе с Украиной вызвало обеспокоенность в Вашингтоне, Лондоне и Киеве. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил передвижение войск с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет сайт 360tv.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что группировка ВС РФ у украинских границ не несет никакой угрозы для государства. По словам Пескова, российская армия будет находиться в регионе столько, сколько потребуется.