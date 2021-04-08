Опрос показал, сколько россиян считают действующие налоги «чрезмерными»

Москва, 8 апреля. В результате опроса ВЦИОМ выяснилось, как граждане Российской Федерации относятся к действующим налогам в стране.

Более трети респондентов (36%) считают действующие налоги чрезмерными. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследования.

«Примерно половина респондентов (52%) посчитали налоговое бремя достаточным», — выяснилось в ходе опроса.

Недостаточными налоги считает 1% опрошенных россиян. При этом жители страны старше 60 лет относятся к налогам терпимее, чем более молодые граждане.

Юрист Оксана Комарова ранее рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей о нюансах получения налоговых льгот при продаже жилой недвижимости. Собственники освобождаются от налога, если владеют квартирой более минимального предельного срока, установленного в России.