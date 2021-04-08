Слова Лаврова о военном сотрудничестве с Индией вызвали раздражение в США

Пекин, 8 апреля. Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о двустороннем военном сотрудничестве с Индией вызвало недовольство в США, считают аналитики из КНР.

Сергей Лавров посетил с визитом Индию, где провел встречу со своим коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломаты обсудили двустороннее сотрудничество между странами, включая и военную сферу. Одно из заявлений главы МИД РФ привело к раздражению в Вашингтоне, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на аналитиков китайского портала South China Morning Post.

«Мы подтвердили нашу решимость развивать военно-техническое сотрудничество. Обсуждаются перспективы дополнительного производства российской военной техники на территории Индии», — сказал Лавров на встрече.

Начиная с 2001 года Соединенные Штаты поставили в Индию вооружения и техники суммой на 18 миллиардов долларов. В марте глава Пентагона Ллойд Остин посетил Нью-Дели, где пригрозил санкциями за дальнейшую закупку российских систем и вооружений. Подобные предупреждения поступают из Вашингтона уже не в первый раз, напомнили авторы. Одна из предыдущих угроз касалась покупки российских систем ПВО С-400 «Триумф».

Аналитики из США ранее рассказали, как российские АК-203 могут спасти армию Индии.