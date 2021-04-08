Политолог Корнейчук назвал Зеленского преемником Порошенко «по всем статьям»

Киев, 8 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский «по всем статьям» является преемником экс-главы Незалежной Петра Порошенко. Об этом заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

По словам Корнейчука, продажа «Кварталом 95» прав на показ телесериала «Папик» российскому телеканалу СТС, который находится под санкциями Киева, напоминает политику Порошенко. Именно он зарабатывал в России деньги и вместе с этим согласовывал санкции, напомнил эксперт. Корнейчук добавил, что Зеленский не собирается трогать Порошенко, хотя в отношении него на родине заведено множество дел.

«Они одинаково циничные люди. У них есть разговоры для холопов: «агрессор», «мы с агрессором воюем» и так далее. А другой рукой он продолжает бизнес и зарабатывание денег», — считает политолог.

Корнейчук уверен, что Зеленскому плевать на моральную точку зрения вопроса, так как второй срок ему не светит.

Ранее в комитете парламента по законодательству Крыма заявили о наличии доказательств причастности бывшего президента Украины Петра Порошенко к водной блокаде полуострова.