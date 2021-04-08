Самую древнюю в мире ДНК человека обнаружили в Чехии

Прага, 8 апреля. Человеческая ДНК, обнаруженная на территории современной Чехии, оказалась самой древней в мире. К такому выводу пришла группа международных ученых.

Исследователи под руководством специалистов из Института Науки о человеческой истории имени Макса Планка в Германии проанализировали останки женщины, которая проживала около 45 тыс. лет назад на территории современной Чехии. В результате ее причислили к первой группе Homo Sapiens, мигрировавшей в Европу из Африки.

Ее возможными предками в пятом или шестом поколении могли быть неандертальцы, так как в ее геноме были найдены длинные полосы непрерывной неандертальской ДНК. При этом ДНК женщины не наблюдались у людей, проживавших на территории Европы или Азии в более поздние времена. Находка ученых позволит подтвердить факт того, что люди могли долгое время жить бок о бок с неандертальцами до момента их вымирания.

Команда европейских ученых ранее установила, что последние представители вида неандертальцев могли исчезнуть из Европы на тысячи лет раньше, чем было принято считать.