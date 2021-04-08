Кравчук готов убивать «высаживающихся у его дома» парашютистов из России

Киев, 8 апреля. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что будет стрелять по «высаживающимся у его дома» российским парашютистам.

Об этом первый президент Незалежной рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По словам Кравчука, у него дома есть огнестрельное оружие, которое он готов применить, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Он также назвал россиян «врагами» украинцев.

«Я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его <...> к себе на порог не приглашал — он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше — меня уже не интересует», — заявил экс-президент Незалежной.

Леонид Кравчук во время разговора с Гордоном обратился к россиянам, призвав их обходить его дом, поскольку он «сам себя охраняет».

Ранее сообщалось, что Кравчук резко высказался об отношениях России и Украины.