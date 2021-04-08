Twitter отказался от идеи приобретать Clubhouse

Сан-Франциско, 8 апреля. Переговоры Twitter о приобретении социальной сети Clubhouse, которая оценена в 4 миллиарда долларов, не завершились успехом.

Последние несколько месяцев американская компания обсуждала вопрос о покупке голосовой соцсети Clubhouse., сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg. В потенциальной сделке приложение оценивали в 4 миллиарда долларов, но если бы соглашение было достигнуто, рыночная стоимость Clubhouse могла увеличиться вчетверо, считают эксперты.

Причина, по которой Twitter прекратил переговоры, остается неизвестной. Представители обеих сторон отказываются давать комментарии прессе.

После быстрого роста популярности Clubhouse другие социальные сети и мессенджеры также занялись разработкой аналогичных по функционалу сервисов голосового общения.

Мировой суд Таганского района Москвы ранее оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным делам, в том числе за неудаление противоправной информации. После замедления работы сервиса его представитель в России выразил свою озабоченность, и тогда была опубликована реакция русских пользователей.