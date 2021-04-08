Тяжелобольной Юрий Антонов появился на публике после долгого отсутствия

Москва, 8 апреля. Известный певец и композитор Юрий Антонов, страдающий от тяжелого недуга, впервые появился на публике после длительного отсутствия. Музыкант посетил светское мероприятие.

Около трех лет назад Антонов получил травму колена, из-за чего перенес несколько операций. После этого тяжелобольной композитор уединился в загородном доме и придерживался затворнического образа жизни. Еще совсем недавно музыкант жаловался в одном из интервью, что его здоровье до сих пор не восстановилось.

«Процесс оказался длительным, я не был к этому готов. Реабилитация затянулась, изменений к лучшему нет, нога болит», — говорил 76-летний певец.

Видимо, Антонов все же пошел на поправку, поэтому решил наконец появиться на публике. Артиста заметили в столичном Центральном доме литераторов на приеме по поводу закрытия международной премии в области культуры и искусства BraVo. Снимки с мероприятия, на которые попал Юрий Антонов, опубликовал на своей странице в Instagram его товарищ, режиссер и продюсер Владимир Ильичев. Композитор выглядел бодрым и позировал фотографам с улыбкой.

Недавно Антонов прокомментировал ФАН решение французского мецената завещать около 3 тысяч евро эрмитажным котам. Новость о том, что животные получат такое наследство, поразила музыканта.