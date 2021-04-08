Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Армению

Ереван, 8 апреля. Первая партия доз препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в Армению.

Вакцину разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Препарат первым в мире прошел государственную регистрацию. Ученые провели все необходимые клинические исследования вакцины, и она поступила в гражданский оборот.

До этого бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он добавил, что для этого нужно организовать проверку препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Ранее стало известно, что в Германии готовы начать переговоры о поставках вакцины «Спутник V», передает «Ридус». Московские власти рассказали о назальной форме «Спутника V», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».