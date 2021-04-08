Турция заморозила активы Гюлена и РПК

Анкара, 8 апреля. Решением министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра финансов Лютфи Эльвана на территории Турции были заморожены активы 377 физических лиц и организаций, сообщает издание Sözcü.

Среди лиц, чьи активы попали под ограничения, значатся глава движения «Хизмет» (движение Гюлена, FETÖ) Фетхуллах Гюлен, а также руководители Рабочей партии Курдистана (РПК) Джемиль Байык, Мурат Карайылан и Дуран Калкан. И FETÖ, и РПК признаны в Турции террористическими организациями.

В списке указаны 205 гюленистов, 86 лиц из запрещенной в России террористической организации ИГ1, 65 лиц из РПК, а также девять человек из запрещенной в Турции леворадикальной «Революционной народно-освободительной партии-фронта» (DHKP-C). Кроме того, в циркуляре перечислены 12 организаций, включая Курдский Красный Полумесяц и Курдский институт, которые власти Турции связывают с РПК.

Лидер FETÖ исламский проповедник Фетхуллах Гюлен с 1999 года проживает в американском штате Пенсильвания. Анкара считает Гюлена и его сторонников организаторами попытки госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен отрицает любую причастность к попытке переворота.

1 Организация запрещена на территории РФ.