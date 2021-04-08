Экс-игрок «Уфы» Фримпонг вспомнил о пьющих водку перед матчами российских футболистах

Аккра, 8 апреля. Ганский полузащитник Эммануэль Фримпонг рассказал о распитии российскими футболистами спиртных напитков в дни матчей.

Бывший футболист «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг два года назад завершил футбольную карьеру. Сейчас он живет в Гане и недавно дал интервью изданию Sport24. Фримпонг назвал российский период карьеры лучшим в своей жизни и вспомнил, как был поражен своеобразной подготовкой игроков к матчам.

«Русский футбол одним предложением? Тут очень много бегают! Оооочень! Русские футболисты всегда в форме — с утра они пьют водку, а потом носятся, как Усэйн Болт», — отметил ганец.

Фримпонг признался, что «всем сердцем» полюбил «Уфу» и хотел бы вернуться в Россию. За клубы из РФ полузащитник выступал с 2014 по 2016 год. О завершении карьеры Фримпонг объявил в 27-летнем возрасте.