Керчь, 8 апреля. Крымская промышленность может восстановиться, если уже оживает строительная отрасль региона. Об этом рассказал политолог и директор Института нового общества Василий Колташов.

Эксперт прокомментировал ситуацию в Керчи. Крымский журналист Константин Кнырик ранее отметил, что местный промышленный потенциал разрушился при Украине. По его словам, необходимо заниматься восстановлением, но пока нет соответствующих инициатив.

Российская экономическая стратегия принципиально отличается от украинской, подчеркнул политолог. Киев следует указаниям МВФ и губит собственное производство, добавил Колташов. Россия действует по-другому. Стратегия заключается в том, чтобы развивать, защищать и всячески поощрять отечественное производство, подытожил директор института.

«Это поощрение помогает крымской экономике и будет способствовать развитию крымского народного хозяйства», — поделился эксперт в беседе с изданием «Украина.ру».

После воссоединения с Россией полуостров смог уйти от массовых обеднения, безработицы и гибели всей туристической отрасли, которые сопутствуют Украине с 2014 года и до сих пор, констатировал Колташов.

Россия ранее завершила реконструкцию Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи. Руководитель проекта Константин Кононыхин поделился деталями ремонта в интервью Федеральному агентству новостей.