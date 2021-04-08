Валентина Матвиенко может посетить Казахстан в конце апреля

Нур-Султан, 8 апреля. Рабочая поездка спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Казахстан планируется в конце апреля. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в настоящее время находится в Нур-Султане. О предстоящем визите Матвиенко он сообщил в ходе встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«На конец апреля готовится визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Валентина Матвиенко раскрыла значимость послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По ее словам, обращение главы государства сформирует новую систему координат.