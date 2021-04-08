Ученые из США создали роботизированную собаку-поводыря для помощи слепым людям

Беркли, 8 апреля. Слепым людям часто помогают ориентироваться в пространстве собаки-поводыри, но ученые стараются найти и другие альтернативы. Наконец им это удалось.

Собаки-поводыри действительно способны оказывать помощь слепым людям, быть для них поддержкой в физическом и эмоциональном плане. Однако на обучение таких животных уходит много средств и времени, поэтому исследователи долгое время работали над созданием подобного робота.

Чжуню Ли из Калифорнийского университета в Беркли вместе со своей командой удалось создать программу, которая задает команды собаке-роботу. Изобретение может безопасно вести людей, даже если на пути есть определенные препятствия. Разработка оснащена лазерной локацией, которая создает точную карту местности. К тому же исследователи добавили вращающуюся камеру.

Ранее сообщалось, что в Перми состоится мероприятие, ведущим которого станет робот. Темой фестиваля научно-популярного кино Future.doc станет совместное проживание людей и роботов.