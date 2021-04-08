Стала известна причина частичного перекрытия движения Президентской дороги в Крыму

Севастополь, 8 апреля. Участок крымской автодороги «Таврида» перекрыли из-за схода грунта, сообщили в строительном управлении полуострова.

Оползень поспособствовал сильному затруднению движения на трассе «Таврида» в районе полигона с твердыми бытовыми отходами. Движение не осуществляется по Президентской дороге и седьмому этапу Тавриды, для проезда открыта старая дорога от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое.

Сейчас специалисты работают на заблокированной катаклизмом части трассы для ликвидации сошедшей земли. О сроках полного восстановления движения на участке информации не поступало.

Власти Приморья дали распоряжение заблокировать проезды в нескольких местах района из-за паводков, сообщало Федеральное агентство новостей. Там введен режим ЧС.