Курс доллара снизился в ходе торгов Московской биржи

Москва, 8 апреля. Американская валюта в ходе сессии на Мосбирже в четверг ослабела на 3,24 копейки.

Доллар торгуется на уровне 76,94 рубля за денежную единицу. Биржевой курс европейской валюты снизился на 6,87 копейки и составил 91,31 рубля.

При сохранении текущей геополитической обстановки, курс рубля может сохраниться в диапазоне 75-78 единиц за доллар, сообщил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Негативная геополитическая обстановка и введение санкций может привести к ослаблению курса нацвалюты.