Хадисты атакуют хуситов на юго-западе Йемена

Сана, 8 апреля. Силы правительства экс-президента Мансура Хади провели внезапное наступление на позиции движения «Ансар Аллах» на фронтах Аль-Ахкум и Хайфан, на юго-востоке провинции Таиз и в горной местности на северо-западе провинции Лахдж. В результате атаки хуситы понесли значительные потери в личном составе и технике, передает The Yemen net.

Несколько дней назад поступили сведения о прибытии в Аден крупной партии оружия для правительственных войск. Кроме того, 5 апреля йеменские новостные агентства Йемена сообщили об ожесточенных боестолкновениях между хадистами и хуситами, вспыхнувшими на фронте Макбана в провинции Таиз.