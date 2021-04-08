Мединский обвинил Японию в фальсификации истории Второй мировой войны

Москва, 8 апреля. Японская сторона пытается на уровне школьных учебников исказить роль СССР во Второй мировой войне. К такому выводу пришел помощник президента России Владимир Мединский.

Так, в книгах указывается, что Соединенные Штаты якобы отдали Курильские острова Советскому Союзу в качестве оплаты участия советских войск в боевых действиях против японских сил. Вопрос фальсификации исторических фактов Мединский поднял в штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) на круглом столе. Мероприятие было посвящено 80-летию подписания советско-японского пакта о нейтралитете.

Правительство Японии, как сообщил Мединский, знало о соглашениях, которые были достигнуты главами стран антигитлеровской коалиции на конференции в Ялте в 1945 году. Кроме того, власти были в курсе о желании поддержать союзников военным образом в том случае, если японская сторона не прекратит боевые действия.

Ранее в России одобрили учебник по истории под редакцией Мединского. Идею одобрили в Минпросвещения России.