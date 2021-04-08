В Пакистане началась коммерческая продажа вакцины «Спутник V»

В Пакистан прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров; Пакистан и Иран проводят совместные военно-морские учения; Исламабад и Киев заинтересованы в расширении сотрудничества. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан и Иран проводят военно-морские учения в Персидском Заливе

Иранские официальные лица заявили, что маневры призваны укрепить боевые возможности военно-морских сил двух стран и наладить процесс обмена информацией и опытом.

«Учения были направлены на демонстрацию военно-морского мастерства и обеспечение более тесной координации между двумя сторонами», — заявил капитан Реза Шейбани, старший офицер иранского военно-морского флота.

Ежегодные учения являются частью меморандума о взаимопонимании между двумя странами. В прошлом году они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

По словам Шейбани, в учениях приняли участие иранский эсминец, ракетное судно и вертолет, а также подразделения материально-технического обеспечения.

Iran, Pakistan hold joint naval drill in Persian Gulf ???????????? pic.twitter.com/plptdqH1gE — Yunus Destebaşı English (@yunusdesteng) April 6, 2021

Тренировки прошли через два месяца после того, как иранский военно-морской флот принял участие в международных маневрах «АМАН-21» в Карачи в качестве наблюдателя. Тогда силы Пакистана провели одно из крупнейших морских учений в Аравийском море при участии 45 стран, включая США, Китай и Россию.

В последнее время Тегеран активно участвует в военных учениях в Персидском заливе, которые проходят на фоне эскалации напряженности между Ираном и США из-за иранской ядерной программы. Углубление отношений, в том числе военных, между Тегераном и противостоящим Вашингтону блоком Китай – Пакистан – Турция выглядит более чем естественно. В ближайшем будущем оно будет набирать силу.

Пакистан и Азербайджан рассматривают перспективы сотрудничества

Заместитель министра обороны Азербайджана, командующий ВВС Рамиз Тахиров и заместитель командующего ВВС Пакистана, маршал авиации Аамир Масуд обсудили перспективы сотрудничества между военно-воздушными силами двух стран.

#Pakistani Air Force delegation is on a visit to Azerbaijan



The sides discussed the prospects for the development of cooperation between the Air Forces of #Azerbaijan & #Pakistan in the military, military-educational & military-technical spheres, as well as other issues.



????????❤???????? pic.twitter.com/RrmhqoguiR — ????????Muhammad Immad✒ محمد عماد ???????????????? (@Pakistani__Lion) March 30, 2021

На встрече в Баку пакистанская делегация во главе с Масудом поздравила Азербайджан с успехами в 44-дневной войне с Арменией 2020 года.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военно-образовательной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В своем недавнем послании исламабадскому коллеге Арифу Алви в День Пакистана президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил нынешний уровень двусторонних отношений и стратегического партнерства — в частности, создание совместной Рабочей группы по сотрудничеству в области предупреждения, ограничения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций.

Исламабад всегда поддерживал позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху, а Баку поддерживает позицию Пакистана по конфликту в Джамму и Кашмире — он является членом Контактной группы Организации исламского сотрудничества по Кашмиру с 1996 года. Пакистан же стал вторым государством после Турции, признавшим независимость Азербайджана в 1991 году.

Стратегически расположенный на Каспийском море Азербайджан важен своими энергетическими ресурсами. Баку поставляет газ в ряд европейских стран через Турцию, конкурируя с российской и украинской дуополией на поставки топлива в Европу.

Баку и Исламабад стремятся сотрудничать не только в военной сфере, но и в области предпринимательства. Председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса (СМБ) Азербайджана Орхан Мамедов провел встречу с послом Пакистана Билалом Хайи.

I was glad to meet Mr. @BilalHayee, Ambassador of Pakistan to Azerbaijan and exchanged views on cooperation in the field of #SME, establishing partnership between @smbgovaz and @SmedaOfficial of Pakistan ????????????????@AzEmbPak @PakinAzerbaijan pic.twitter.com/u4kbWLTvrY — Orhan Mammadov (@MammadovOrkh) April 1, 2021

Акцент в диалоге был сделан на налаживание отношений с соответствующими пакистанскими ведомствами. Кроме того, были обсуждались вопросы продвижения пакистанских предпринимателей в Азербайджане и реализации совместных проектов с участием среднего и малого бизнеса обеих стран.

Визит Сергея Лаврова в Пакистан

В Исламабаде состоялись переговоры на уровне глав МИД Пакистана и РФ. Основное внимание было сфокусировано на вопросе мирного урегулирования в раздираемом войной Афганистане.

Пакистанскую сторону представил министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, а российскую — министр иностранных дел Сергей Лавров.

Главная тема переговоров — пути укрепления двусторонних отношений и углубления многопланового сотрудничества.

По прибытии в Министерство иностранных дел Пакистана Лавров посадил «дерево мира». Он подчеркнул, что Россия продолжит практику совместных антитеррористических учений с Исламабадом.

«Мы продолжим оказывать содействие в укреплении антитеррористического потенциала пакистанских правоохранительных органов путем проведения совместных учений, в том числе «Дружба» и «Аравийский муссон», — подчеркнул Лавров.

Лавров также отметил, что между Москвой и Исламабадом сложились дружественные и конструктивные отношения.

«В прошлом году был зафиксирован рекордный объем двусторонней торговли: он вырос на 46% и достиг 790 миллионов долларов. Мы предпринимаем необходимые усилия для начала строительства газопровода «Север-Юг» — флагманского проекта в энергетике. Мы надеемся, что все оставшиеся технические вопросы будут согласованы в ближайшее время. Российские компании готовы участвовать в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы Пакистана», — добавил он.

Пакистан открыл коммерческую продажу российской вакцины «Спутник V»

Коммерческая продажа вакцин от COVID-19 началась в минувшие выходные. Уже поздно вечером в воскресенье сайты вакцинации в Карачи заявили, что все дозы распроданы.

На первом этапе упаковка из двух доз «Спутника V» реализовывалась за 12 тысяч рупий (порядка 80 долларов).

Несмотря на дороговизну, ряд центров, предлагавших эту вакцину, сообщил о многочасовых очередях на вакцинацию. Большинство желающих составляли молодые люди, еще не имеющие права на бесплатное оказание этой услуги.

Новости Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК)

В 2015 году Китай объявил об экономическом проекте в Пакистане стоимостью 46 миллиардов долларов. С помощью КПЭК Пекин стремится расширить свое влияние в Пакистане и во всей Центральной и Южной Азии, чтобы противостоять влиянию Соединенных Штатов и Индии.

На этой неделе в порт Карачи прибыла первая партия оборудования для строительства сталелитейного завода в специальной экономической зоне Рашакай. На церемонии получения груза министр планирования и развития Пакистана Асад Умар сообщил, что завод китайской компании Century Steel будет производить около 1,5 миллиона тонн стали. КНР инвестирует в проект около 240 миллионов долларов. Кроме того, на этапе строительства завода будет занято более 600 пакистанцев, а после запуска работой будет обеспечено более 1000 человек.

Но может ли КПЭК стать панацеей от всех экономических и социальных проблем Пакистана, как его представляет правительство Имрана Хана?

В статье, опубликованной в журнале Modern Diplomacy геополитическим аналитиком Фабьеном Бауссартом, утверждается, что результаты недавних встреч между Пакистаном и Китаем привели к значительному снижению ожиданий от проектов КПЭК, особенно после вспышки COVID-19.

Специальный комитет сената по КПЭК в прошлом месяце проинформировал верхнюю палату парламента страны, что Министерство планирования, развития и специальных инициатив Пакистана не имеет возможности координировать и управлять такими проектами, как КПЭК.

PTI ARISTOTLE Abilities & Vision, Oversee CPEC

In Doubts?



Planning ministry ‘can’t manage CPEC’ | The Express Tribune https://t.co/TSusneGMuh — CPEC$STREAM (@CPECPotentials) March 20, 2021

Комитет отметил, что министерству явно не хватает видения и критического: за последние два с половиной года было отмечено несколько провалов в проекте из-за плохого управления и отсутствия стратегического планирования.

Замедление КПЭК может иметь самые серьезные последствия для экономики отягощенного огромным внешним долгом Пакистана.

Пакистан стремится к укреплению связей с Украиной

Начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва на встрече с послом Украины Маркианом Чучуком в генеральном штабе заявил, что Исламабад придает большое значение укреплению своих связей с Киевом во всех областях.

На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, ситуация в области региональной безопасности и оборонное сотрудничество.

Военное медиа-крыло заявило, что украинский посланник высоко оценил усилия Пакистана по установлению мира и стабильности в регионе, особенно его роль в продолжающемся мирном процессе в Афганистане.

Обе стороны подтвердили свою приверженность расширению двусторонних контактов посредством форумов и регулярных обменов мнениями, особенно в том, что касается сотрудничества в области обороны.

Пакистан до сих пор был не слишком успешен в налаживании отношений со странами бывшего Советского Союза. Его самые близкие партнеры — Россия и Азербайджан. Украина же вызывает большой интерес у старшего партнера Пакистана — Китая, и углубление сотрудничества с ней могло бы отвечать интересам блока Пекин — Исламабад — Анкара.