К нам приехал Никол Воваевич дорогой. Колонка Сергея Малинковича

Приехал к нам дорогой Никол Воваевич Пашинян. Почему-то Запад не помог Воваевичу справиться со всеми его (и Армении) многочисленными проблемами. И разрулить их с напористыми Азербайджаном и Турцией у господина Пашиняна без России никак не получается. А все говорил: «Запад нам поможет». Но кто старое помянет… А кто забудет, тому оба.

Теперь Пашинян глобально все пересмотрел и даже предлагает России инфраструктурные проекты. Вопрос: что нам делать с таким визитером, у которого семь пятниц на неделе? Очевидно, что пока он стоит во главе Армении, Россия должна с ним работать. Армения для России — единственный союзник в Закавказье. Форпост нашего влияния. Но союзник весьма беспокойный. Длительное время Армения на международной арене ощутимо поддерживала Россию во всех наших геополитических битвах с Западом. Затем Пашинян и его сторонники организовали в Армении цветную революцию. Подчеркну — недовольство народа прежней властью было серьезным. И, как часто бывает, революционеры, кроме организации митингов, ничего и не умеют. Ни стабилизации экономики, ни улучшения социального положения граждан, ни, наконец, маленькой победоносной войны у Пашиняна не получилось. Начал товарищ народным кумиром, а завершает человеком, который отдал четыре района непризнанного Нагорного Карабаха Азербайджану. А кабы не Россия, то отдал бы все.

Впрочем, стоит отдать должное именно политическому мастерству Пашиняна и признать наличие у него крепких нервов и реальных сторонников — иначе как бы он мог усидеть до сей поры в кресле премьера, невзирая на погромы, мощные протестные акции и, главное, на неудачный исход кровопролитной войны. Сложность для России состоит в том, что и Азербайджан связывают с нами тесные и многосторонние связи. Азербайджан традиционно проводит в отношении РФ подчеркнуто дружелюбную политику. А стоящая за ним Турция является одной из немногих стран, с которой у нас совпадает видение решения ряда международных проблем. Грубо говоря, поругались между собой наши партнеры и союзники, и каждая сторона пытается перетянуть Россию на свою сторону, убедить в правильности своих рецептов решения проблемы Нагорного Карабаха.

Отмечу, что лично я не вижу для России альтернативы сохранения приоритетных связей с Арменией, не вижу радужных перспектив в развитии взаимоотношений с Турцией, особенно с учетом позиции Эрдогана по Крыму и его действий в Сирии. Армении и Карабаху в минувшем конфликте противники оставили хоть что-то лишь из уважения к позиции России, к ее роли в субрегионе да и на мировой арене. И все же некомпетентность, беспомощность, непоследовательность армянского руководства, в том числе и в вопросе с судьбой Нагорного Карабаха, поражает. Ну почему, например, сама Армения не признает Карабах независимым государством и хочет при этом, чтобы Россия вступила на ее стороне в боевые действия за Арцах?

С другой стороны, моему поколению, людям, выросшим в СССР, вообще неприятно смотреть на братоубийственные войны между бывшими советскими народами. Ведь жили же по-другому! Молодежи трудно в это поверить, но мы действительно зачастую не знали, какой национальности сосед по дому, сосед по парте, коллега по работе и т. д. Идеализировать межнациональный климат в Советском Союзе не стоит, но все же государство немало добилось в культивировании интернационализма и дружбы народов в сознании простых людей. Спорными Карабах и Нахичевань были еще при царе-батюшке. Спорили из-за них после революции между собой армянские и азербайджанские коммунисты. Конфликт был решен в пользу Азербайджана, поскольку молодое советское государство грезило мировой революцией и считало в этом отношении перспективными тюрко-мусульманские народы, придавленные англосаксами. Большевикам важно было показать, как советская Россия выполняет справедливые национальные требования тюрок и мусульман. Кроме того, у РСФСР сложились очень хорошие отношения с кемалистской Турцией. Это был серьезный союз, влиявший на расстановку сил на Кавказе, в Закавказье и в Азии. Поэтому кавказское бюро ЦК РКП(б) в июле 1921 года решило армяно-азербайджанский спор в пользу Азербайджана, передав ему Нахичевань и Карабах. За Арменией сохранялся только Зангезурский коридор, отрезавший Нахичевань от остальной части советского Азербайджана. Впрочем, ленинцы стремились учесть интересы и Советской Армении. С самого начала советской эпохи Армении, пострадавшей в предыдущие годы от различных бед, Советская Россия в 1921 году предоставила 3,5 миллиона рублей золотом, отправила в Ереван готовую одежду, обувь, медикаменты, инвентарь, посевную пшеницу. Помог и Советский Азербайджан — нефтью, мазутом, бензином. Такова была мораль для народов СССР: делить радость и беду. На картах 1926 года созданная тремя годами ранее НКАО имела стык с Арменией, а затем, при «уточнении границ», этот стык пропал. Причина того, что в СССР всегда более внимательно прислушивались к мнению азербайджанских коммунистов проста: республика была намного сильнее Армении в экономическом отношении, обладала нефтью. Но и Армению старались в обиду не давать и внимательно следили за тем, чтобы серьезных поводов гневаться у этой республики также не было. Надежным защитником интересов Армении в высшем советском руководстве был долгие десятилетия Анастас Микоян.

Этнографы отмечают, что в Баку — весьма интернациональном советском мегаполисе — жило просто огромное количество армян. В Армении советских времен также существовала немалая азербайджанская диаспора, состоявшая из различных тюркских и курдских переселенцев. Случались и смешанные браки, но нечасто. Армяне в Азербайджане и азербайджанцы в Армении в советские годы могли без труда реализоваться в таких профессиях, как торговля, ювелирное дело, сельское хозяйство, сапожное мастерство, фотография, в сфере культуры. Но вот сделать карьеру в партийных и государственных структурах армянин в Азербайджане или азербайджанец в Армении мог только в виде исключения. Соответственно, из НКАО, располагавшегося на территории советского Азербайджана, нередко приходили в Москву жалобы, что двигаться по карьерной лестнице в сфере управления азербайджанцам нелегко, что армяне в автономии практикуют этнократию. Что делать, предрассудки и традиции оказывались сильнее государственной политики, провозгласившей «единую общность — советский народ». Советское руководство все эти нюансы прекрасно понимало, и главы обеих республик вели себя ответственно. Да и культурная элита СССР тоже демонстрировала прекрасные примеры. Так, музыку для Муслима Магомаева писал Арно Бабаджанян, дружба между ними была широко известна. В рядах бакинского футбольного клуба «Нефтяник» звездой был Эдуард Маркаров и другие армянские игроки. А мудрый Гейдар Алиев лично награждал юного Гари Каспарова, чьи корни были также и армянскими. Все это было одновременно и эффективно-показательно, и в тоже время недостаточно.

Глубокая благодарность армянского народа России за спасение от геноцида издавна живет в поколениях армян, но, к сожалению, единственный в советскую эпоху масштабный и резонансный теракт в Москве был совершен в метро в 1977 году именно группой армянских террористов. Следует отметить и то, что азербайджанское партийное руководство не выступало с инициативами о ликвидации НКАО, тогда как армянская партийная и культурная элита ставила этот вопрос перед союзным руководством с 1945 года, а порой предлагала передать Армении и Нахичевань (азербайджанский анклав в АССР). Вместе с тем Баку явно пытался заселить Нагорный Карабах этническими азербайджанцами, особенно в этом преуспел товарищ Алиев. Но союзное регулирование процессов и нежелание самих жителей НКАО потворствовать этому сорвали хитроумный план Гейдара Алиевича. По последней всесоюзной переписи 1989 года, армян в НКАО было 76,9%, азербайджанцев — 21,5%.

В общем, пока советское руководство регулировало межнациональные отношения по сталинско-брежневским рецептам, все как-то уживались, и до открытых конфликтов (кроме 1967 года) не доходило. Горячих голов и ретивых администраторов и с той, и с другой стороны вовремя одергивали. Но в конце 80-х, сразу после неоднозначного «хлопкового дела», направленного против руководства Узбекистана, Михаил Горбачев неожиданно обрушился с критикой на Советскую Армению. Мол, АССР — территория повального взяточничества. Это было неожиданно и очень глупо. Тлеющий между Азербайджаном и Арменией конфликт требовал крайне осторожного и деликатного курса. Но Горбачев резал, не отмеряя. А вот многонациональный советский народ показал совсем иное отношение к армянам, когда в 1988 году на республику обрушилось землетрясение. Помощь Степанакерту собирали и стар, и млад по всей территории СССР. Но этот порыв не уберег Закавказье от будущих братоубийственных войн.

Слом системы привел к слому устоев, одним из которых была дружба народов как основа насаждаемой из центра политики. Сегодня мы можем только с сожалением и досадой смотреть на битвы между некогда дружными советскими народами, которые в союзе с Россией могли бы сыграть большую роль в мировой политике и серьезно улучшить качество жизни своих граждан. Надеюсь, приход в зону конфликта российских миротворцев исключит новые столкновения в будущем. Конечно, необходимо помочь обеим сторонам найти решение затянувшегося конфликта, а также всегда осознавать разницу в экономическом и ином потенциале обеих стран. Действия армянских политиков порой вызывают искреннее недоумение, если не сказать больше. В то же время стремление Азербайджана включить Турцию в число арбитров конфликтов на постсоветской территории представляется мне совершенно неприемлемым и в конечном счете не сочетающимся с курсом на мир и стабильность в постсоветском Закавказье.