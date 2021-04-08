Елена Яковлева надела на себя молодежное худи, поддержав модный тренд

Москва, 8 апреля. Популярная российская и советская актриса Елена Яковлева месяц назад отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 60 лет. Несмотря на почтенный возраст, актрисе удалось сохранить стройную фигуру и искорку во взгляде. А если Елена еще и оденется по-молодежному, то ей и вовсе можно скостить пару десятков лет, пишет Teleprogramma.pro.

Недавно в фан-аккаунте исполнительницы роли интердевочки появился весьма интересный снимок. Звезда предстала в модном образе, примерив куртку-баллон и худи припыленного лавандового оттенка. Этой весной в тренде по-прежнему остаются толстовки с капюшоном. Данный элемент одежды был оценен женщинами по достоинству после пандемии. Теперь этот, по сути, спортивный наряд дамы носят где угодно, комбинируя с элементами одежды других стилей.

Телеведущая шоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко рассказала, что сегодня в моде худи необычных оттенков и форм, гипертрофированно большеразмерные или, напротив, очень маленькие или совсем ассиметричные.

Елена Яковлева снималась в десятках популярных российских кинофильмов. «Плюмбум, или Опасная игра» (1986) Вадима Абдрашитова, «Время летать» (1987) и «Лестница» (1989) Алексея Сахарова, «Интердевочка» (1989) Петра Тодоровского.

С 1999 по 2011 год актриса сыграла главную роль в популярном детективном сериале «Каменская», сейчас играет одну из главных ролей в медицинском драматическом сериале «Склифосовский».

Не так давно президент РФ Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля поздравительную телеграмму в честь дня рождения великой актрисы.

«Яркая, талантливая актриса, вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство», — написал президент.

Владимир Путин также указал непревзойденные качества актрисы: мастерство и обаяние, ее душевную щедрость и беззаветную преданность любимому делу.

Ранее Елена Яковлева рассказала, как переживала по поводу предстоящего юбилея и благодарна за жизнь в искусстве, в которой было множество замечательных ролей.