Вмешательство НАТО в конфликт в Донбассе может лишить Украину ее территорий

Киев, 8 апреля. НАТО не возьмет Украину в Альянс и не будет вступать за нее в военные действия. Такое заявление сделал бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

Киев может лишиться контроля над рядом областей на юго-востоке страны в случае, если НАТО вмешается в конфликт. Однако Североатлантический альянс не будет этого делать, так как на Украине «нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны», передает РИА Новости.

«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: «Извините, мы отступаем». И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», — заявил генерал.

Президент Украины Владимир Зеленский считает вступление Украины в НАТО единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Глава государства призвал страны, входящие в организацию, усилить военное присутствие в Черном море.