Чем заменят Zoom в Рунете, обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 8 апреля, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Почему импортозамещение в Рунете — это необходимость».

Американская компания Zoom Video Communications отозвала у своих официальных партнеров авторизацию на продажу сервиса для государственных учреждений и юридических лиц с государством в качестве бенефициарного собственника на территории РФ и стран СНГ. Таким образом Unify Square, Rightconf и Rokada не смогут больше предоставлять корпоративную подписку госкомпаниям. Свое решение Zoom никак не объяснила, однако предполагается, что, как и в случае с отказом Microsoft продавать софт МГТУ им. Н. Э. Баумана, проблема заключается в санкциях США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и сотрудники Кремля не пользуются Zoom для проведения видеоконференций. А, как отметили в Минцифры, в России разработаны пять собственных систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom.

В рамках нашего эфира мы выясним, готовы ли отечественные программисты и дистрибьютеры заменить американские платформы в Рунете.

Обсудим, стоит ли запрещать чужое программное обеспечение после таких демаршей, вроде того, что позволяют себе Zoom и Microsoft.

Расскажем, когда в России появится отечественный видеохостинг, не менее удобный, чем YouTube, но без американской цензуры.

Получим ответ на вопрос, когда российские программы и платформы начнут масштабную экспансию на Запад.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru