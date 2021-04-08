Власти Латвии запретили гражданам выбрать вакцину от COVID-19

Рига, 8 апреля. Правительство Латвии на данный момент не собирается предоставить населению возможность самим выбирать вакцину против коронавирусной инфекции.

Власти Латвии заявили, что даже не намерены рассматривать возможность дать гражданам право выбирать препарат, которым им будет сделана прививка от COVID-19. В стране этот вопрос остро встал из-за того, что многие люди хотят и готовы сделать прививку от COVID-19, но отказываются от вакцины AstraZeneca, так как опасаются последствий для своего здоровья.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что сам вакцинировался препаратом AstraZeneca, и считает, что лучше получить такую прививку, чем не получить ее вообще.

«До сих пор я прислушивался к специалистам, которые говорят, что гораздо безопаснее сделать прививку любой вакциной, чем заразиться», — сказал Кариньш.

Однако что делать с теми, кто хочет вакцинироваться, но принципиально против медикамента от AstraZeneca, политик не смог дать прямого ответа.

Ранее, специалисты англо-шведского производителя вакцин AstraZeneca заявили, что изучат причины тромбоза после прививки. По их словам, речь идет об «исключительно редких случаях», а в целом препарат безопасен.