Перспективы курортного сезона в 2021 году обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 8 апреля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Перспективы курортного сезона 2021».

Новый туристический сезон 2021-го будет отличаться от пандемийного 2020 года возможностью отправиться за рубеж не только в Занзибар, но и страны традиционного курортного отдыха — Грецию, Кипр, Хорватию. При этом российские направления сохраняют свою привлекательность: Краснодарский край, Крым и Алтай — три региона России, в которых число туристов растет уже несколько лет.

Ждет российских туристов и Абхазия, и в рамках нашего эфира мы выясним, насколько привлекателен будет отдых в этой стране в 2021 году.

Какие документы понадобятся для поездок внутри России и за рубеж? Будут ли иностранные пограничники признавать российские документы о вакцинации или результаты тестирования на антитела или вирус?

Продолжится ли программа возврата 20% стоимости путевок для россиян при условии, что они посещают российские курорты?

Что будет с курсом рубля и ценами на авиабилеты?

Изменятся ли правила въезда в страны Ближнего Востока после скандала с украинскими эскортницами?

Успели ли чиновники в Крыму провести обещанную в прошлом году реконструкцию набережных в Коктебеле и других прибрежных курортных городках?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru