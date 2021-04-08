Житель Саратова заплатит 3 млн рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Саратов, 8 апреля. Суд вынес приговор в отношении представителя коммерческой организации, пытавшегося дать взятку сотруднику ФСБ. Мужчина избежал уголовного срока, отделавшись штрафом в размере 3 млн рублей.



Подозреваемый был задержан в момент передачи сотруднику ФСБ 125 тысяч рублей, общая сумма взятки должна была составить 6 млн. Представитель коммерческой организации рассчитывал на содействие в беспрепятственном подписании сотрудниками Управления капитального строительства актов выполненных работ реконструируемого объекта.

«Очень мягкое наказание. Я бы даже сказал, удивительно мягкое. Наверное, приняли во внимание чистосердечное раскаяние и полное признание вины. Обычно в таких ситуациях дают небольшой или даже условный срок вкупе со штрафом. С другой стороны, зачем ломать человеку жизнь. Он никого не убивал, не воровал — можно проявить снисхождение», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Валерий Трофимов.

Ранее стало известно, что экс-министру из Саратовской области и ее мужу не придется сидеть по делу о взяточничестве. По итогу заседания оба фигуранта дела о коррупции были оправданы.