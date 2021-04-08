Кличко рассказал правду о забитых под завязку больницах Киева

Киев, 8 апреля. Мэр Киева Виталий Кличко посетил одну из киевских больниц и прокомментировал ситуацию с распространением пандемии коронавируса на Украине.

Градоначальник отметил, что обстановка не из благоприятных. Он заявил, что часть медучреждений, принимающих больных с COVID-19, переполнены. Больница №3, по словам Кличко, работает на 110% мощности. Мэр Киева предоставил видеоотчет о посещении клиники.

Ситуацию с коронавирусом также оценил главврач больницы Петр Иващенко. Он призвал жителей страны более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, а также соблюдать ограничительные меры и избавиться от предрассудков.

«Те люди, которые не хотят прививаться и считают, что COVID-19 не существует, я бы хотел, чтобы они побывали в нашей больнице и увидели наших пациентов», — заявил медик.

5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической обстановки был введен усиленный карантин. Однако, по данным правоохранительных органов, около 30% заведений нарушают предписанные ограничительные меры.

Ранее минздрав Украины объявил критический уровень опасности в стране из-за коронавируса. По последним данным, в медучреждениях находится более 47 тыс. пациентов с подтвержденным COVID-19.