Известное изображение древних гоминидов может быть недостоверным

Москва, 8 апреля. Изображения предков людей могли создать с ошибками. Сейчас ученые сомневаются в том, что гоминиды выглядели так, как их представляют.

Исследователи предполагают, что гоминиды изображаются на основании художественного чутья. Фактический материал, который бы подтверждал такие иллюстрации, отсутствует.

Ученые подготовили снимки древних гоминидов, чтобы преодолеть сложившиеся предубеждения. Так, например, череп австралопитека с возрастом порядка 2,8 млн лет может быть представлен в разных версиях, если добавить к нему кожу и другие мягкие ткани. Благодаря таким манипуляциям может получиться внешность современного человека, а может и обезьяны.

Древних существ нельзя принимать субъективно, уверены исследователи. Совершенно необязательно, чтобы у предков человека были длинные волосы, ведь ДНК говорят только о цвете растительности на теле.

Ранее ученые предсказали повторение убившей неандертальцев геомагнитной катастрофы. Тогда из-за смены полюсов произошло наступление ледников, наблюдался сильный штормовой ветер и бури.