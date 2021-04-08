Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол вернулся из Москвы в Кызыл

Кызыл, 8 апреля. Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол вернулся из Москвы в Кызыл. Вместе с ним прибыл назначенный врио руководителя региона Владислав Ховалыг.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о прекращении полномочий Кара-оола по собственному желанию. Шолбан Кара-оол подчеркнул, что находится в добром здравии и в отставку ушел осознано. Временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва назначен Владислав Ховалыг.

«Мы вдвоем прилетели, и это о многом говорит. Преемственность тех действий, которые мы осуществляли, она остается. Даже по закону написано то, что до формирования нового правительства тот состав правительства выполняет весь круг полномочий», — сказал Кара-оол в видеообращении в социальной сети.

Недавно глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому временно исполняющей обязанности главы госкомрегистра Крыма назначена Инна Смаль, которая ранее занимала пост замглавы администрации Симферополя.