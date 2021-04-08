Страны НАТО обсудили Донбасс. События дня. ФАН-ТВ

США договорились о выводе войск из Ирака «Go home»: Соединенные Штаты намерены вывести свои войска из Ирака и обещают закрыть в этой ближневосточной стране военные базы под звезднополосатыми флагами. О такой договоренности Вашингтона и Багдада заявили в Госдепе. В ходе третьего раунда стратегического диалога стороны решили, что вести борьбу против запрещенной в России группировки ИГИЛ будут исключительно иракские военные без помощи «большого американского брата». При этом Ирак подчеркнул, что обеспечит защиту иностранных специалистов на территории страны.

Страны НАТО обсудили ситуацию в Донбассе Союзники по НАТО обсудили обострение ситуации в Донбассе. Точнее, как было заявлено, «усиление военной активности России в приграничных с Украиной районах». На виртуальной встрече представителей США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании Штаты представляла исполняющая обязанности заместителя министра обороны по политическим делам Аманда Дори. Ее коллеги заявили о всесторонней помощи Киеву в вопросах суверенности и территориальной целостности, а также вступления в Евросоюз. Речь шла и о поддержке боевого духа ВСУ, что в устах Пентагона звучит вполне недвусмысленно.

Зеленский 8 апреля посетит Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский сегодня планирует посетить Донбасс. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в офисе главы государства. Поездка связана с обострением ситуации на территории региона: за последнюю неделю участились случаи нарушения режима прекращения огня. Только за 3 апреля в многострадальном регионе зафиксировали свыше тысячи обстрелов со стороны ВСУ. Наиболее тяжелая ситуация на северной окраине Донецка и вблизи Золотого. При этом Киев продолжает упрямо блокировать все предложения региональных властей по стабилизации обстановки в Донбассе.