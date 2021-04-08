Аксенов объяснил, зачем Киев преследует крымчан с украинским гражданством

Симферополь, 8 апреля. Украина стремится превратить крымчан в заложников собственной безумной политики, в рамках которой Киев спекулирует на проблеме с гражданством жителей республики.

После воссоединения России с полуостровом Киев игнорирует обращения людей, в которых они отказываются от гражданства страны. Однако власти сопредельного государства до сих пор считают всех, кто имел украинский паспорт на 18 марта 2014 года, своими гражданами. Там не осознают, что крымчане находятся под надежной защитой Москвы, отметил глава республики Сергей Аксенов.

«Официальный Киев использует вопрос гражданства для политических спекуляций, нагнетания информационной истерии вокруг Крыма..., чтобы хоть как-то напакостить крымчанам в отместку за наш выбор», — объяснил мотивацию Украины политик.

Своим мнением Аксенов поделился, комментируя законопроект, направленный на предоставление жителям Крыма и Севастополя права на замещение государственных и муниципальных должностей при условии невозможности официально отказаться от гражданства Украины.

Ранее в Крыму заявили о причастности бывшего президента Украины Петра Порошенко к водной блокаде республики. В комитете парламента по законодательству полуострова нашли доказательства одобрения и контроля со стороны политика перекрытия Северо-Крымского канала.