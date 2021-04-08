РФ отправит в США последнюю партию ракетных двигателей в 2021 году

Москва, 8 апреля. Последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в текущем году. Об этом сообщил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Двигатели уже собраны, но доставить их в Соединенные Штаты нельзя из-за пандемии COVID-19. Гендиректор НПО «Энергомаш» сообщил, что поставки будут осуществлены в текущем году.

Двигатели РД-180, которые ждут своей отправки в США, являются последними по условиям действующего договора. В США планируется отправить шесть двигателей, они используются в американских ракетах Atlas 5.

Ранее начальник отдела баллистики ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин рассказал о грядущих запусках ракет. По его словам, в 2021 году в космос полетят два корабля «Союз МС» по сверхбыстрой схеме.