Россия может зеркально ответить на потенциальную высылку дипломатов РФ из США

Москва, 8 апреля. Вашингтону придется держать ответ перед РФ в случае высылки российских дипломатов из США, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Знакомые с ситуацией источники со ссылкой на заявления официальных лиц в администрации главы Белого дома Джозефа Байдена рассказали о планах Вашингтона выслать российских дипломатов из страны. Изучение такой возможности «обусловлено» результатами обзора «вторжения» в выборы США. По словам одного из информаторов, американские власти подозревают политиков в работе на разведку, передает Bloomberg.

Ранее стало известно об одобрении министерством юстиции США двух пакетов санкций против «Северного потока — 2». Окончательное решение об их реализации примет президент Байден. Предполагается, что Вашингтон хочет включить в черный список швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее руководителя Матиаса Варнига.