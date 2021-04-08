ЯНАО возглавил список регионов с минимальным уровнем безработицы

Москва, 8 апреля. В Ямало-Ненецком автономном округе уровень безработицы составляет 2,4%, следует из данных Росстата.

Второе место в списке заняла Москва с показателем в 2,6%. Следующим в рейтинге оказался Санкт-Петербург — 2,9%. Четвертая и пятая строчки списка достались Ханты-Мансийскому автономному округу и Тюменской области с 3% и 3,6% соответственно, передает RT.

Данные Росстата также выявили, что большинство безработных — мужчины. В общей сложности уровень безработицы в 2020 году достиг отметки в 5,8%.

С 8 апреля выплаты пособий по безработице в России будут происходить по новым правилам. Теперь максимальную сумму в 12 130 рублей будут начислять первые три месяца периода выплаты пособия, а в следующие 90 дней пособие будет составлять 5000 рублей.