Труп лисы с бешенством стал причиной двухмесячного карантина в Саратове

Саратов, 8 апреля. В городе объявлен двухмесячный карантин по бешенству. Причиной стал обнаруженный в Ленинском районе труп лисы, погибшей от данного заболевания.

«Теперь в Саратове начнется массовая вакцинация животных. Особенное внимание будет уделено бездомным животным, которых вакцинировали более года назад или не вакцинировали вовсе. Также вводятся ограничения на перемещение домашних питомцев, в частности, будут запрещены выставки собак. Поводов для паники нет, это стандартная процедура. Берегите своих домашних животных, не позволяйте им общаться с уличными собаками и кошками», — рассказал корреспонденту ФАН ветеринарный врач Геннадий Савилов.

С начала 2021 года в Саратовской области вакцинировали от бешенства более 100 тысяч животных. Было ликвидировано 64 очага заболевания.