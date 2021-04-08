Крым заявил о доказательствах причастности Порошенко к водной блокаде

Симферополь, 8 апреля. Крым имеет доказательства причастности бывшего президента Украины Петра Порошенко к водной блокаде полуострова. Об этом заявили в комитете парламента по законодательству.

Недавно стало известно, что в исковом заявлении рабочей группы по оценке ущерба Крыму появились новые имена. Среди них и Петр Порошенко.

«У нас есть доказательства, что перекрытие Северо-Крымского канала происходило с одобрения и под контролем Петра Порошенко», — заявил РИА Новости глава комитета парламента по законодательству полуострова Сергей Трофимов.

Он уверен, что на этом обвинения в адрес экс-президента Украины не закончатся. Трофимов считает, что Порошенко может быть причастен и к другим блокадам Крыма.

Полный список имен был обнародован комитетом накануне. Против данных лиц будет возбуждено уголовное дело в связи с террористическим актом, который они совершили в 2014-2015 годах в отношении жителей Крыма.