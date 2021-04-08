Украинские шахтеры во Львове устроили бойкот из-за долгов

Львов, 8 апреля. Львовские шахтеры отказываются выходить на работу из-за длительной задержки зарплат. Соответствующее заявление сделал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Речь идет о государственном предприятии «Львовуголь». Сейчас его работа временно остановлена из-за отказа работников отгружать уголь. Сотрудники предприятия требуют, чтобы им выплатили долги по зарплатам.

«Работникам шахты «Степная» задолжали более 41 млн грн, общий зарплатный долг по ГП «Львовуголь» превысил 200 млн грн», — написал Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

Руководству предприятия дали время до конца недели, чтобы разобраться с долгами за март, частично за февраль и январь. В противном случае работники готовы пойти на более радикальные меры, отметил Волынец.

В рамках общешахтных сборов работники приняли решение остановить отгрузку угля контрагентам и грузить его на склад. Третья и четвертая смены шахты «Степная» прекратили работу окончательно.

Жалобы на низкие зарплаты ранее поступали от сотрудников предприятия «АрселорМиттал» в Кривом Роге. Работники завода устроили акцию протеста у здания администрации города.