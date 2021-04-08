Саркастичность признали следствием острого ума и креативности

Москва, 8 апреля. Люди, которые часто используют в своей речи саркастические выражения, отличаются хорошим умом и креативностью, поскольку сарказм требует больших когнитивных усилий.

Речь идет о настоящем сарказме, а не о привычке злорадствовать и необдуманно оскорблять. Сообщается, что саркастичность является врожденной способностью человека. Ее редко можно связать с «книжным» умом, но его наличие может только дополнять высокий IQ. Такой вывод сделала группа исследователей из Университета Бар-Илан.

По заявлениям ученых, наиболее полезно слушать людей, которые правильно воспринимают для себя язвительные замечания окружающих. Находить для себя что-то новое у тех, кто умеет использовать сарказм на профессиональном уровне, может нести за собой только пользу.

Недавно группа американских исследователей пришла к выводу, что употребление сладких напитков влияет на функционирование мозга у детей. Как заявляла врач Наталья Круглова, частое употребление может привести к ухудшению памяти и способностей к обучению.