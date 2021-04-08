Глава «Вектора» Максютов описал принципы вакцинации «ЭпиВакКороной»

Москва, 8 апреля. Состав вакцины «ЭпиВакКорона» является однокомпонентным. Но вводить его нужно дважды, сообщил генеральный директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Ситуация с двухразовой инъекцией «ЭпиВакКороны» вполне стандартна. Сейчас в национальном календаре много прививок, требующих многократного введения, сообщает РИА Новости.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день», — добавил специалист.

Ранее директор центра «Вектор» рассказал о клинических испытаниях «ЭпиВакКороны». Вакцина уже продемонстрировала высокую эффективность у добровольцев. Сейчас научный центр проводит расширенные пострегистрационные исследования.