Золотов заявил о законных действиях Росгвардии на несогласованных акциях

Москва, 8 апреля. Сотрудники Росгвардии на несогласованных акциях протеста работают в рамках закона. Такое заявление сделал директор Росгвардии Виктор Золотов.

Правоохранители нередко сталкиваются с провокациями на незаконных мероприятиях. Однако они на агрессию не ведутся, а действуют исключительно в рамках закона, проявив выдержку, передает ТАСС.

Сотрудники, по словам Золотова, профессионально подготовлены. Они, в первую очередь, при непредвиденных ситуациях обеспечивают общественный порядок и заботятся о безопасности граждан.

«И я благодарен им за их выдержку и мужество, которые они проявляют, несмотря на провокации, а иногда и немотивированную агрессию в их адрес», — добавил директор Росгвардии.

При этом действие российских росгвардейцев отличается от работы их зарубежных коллег. Золотов заметил, что сотрудники правоохранительных органов за границей жестко пресекают любые незаконные массовые мероприятия.

Ранее директор Росгвардии Золотов стал почетным членом Российского военно-исторического общества. Он получил удостоверение и памятный знак.