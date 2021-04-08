Повар Ельцина раскрыл вкусовые пристрастия лидеров СССР и РФ к борщу

Москва, 8 апреля. Первый президент России Борис Ельцин предпочитал наваристый борщ с добавлением грудинки, свинины, говядины и свиного языка, рассказал бренд-шеф Анатолий Галкин.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев считал самым вкусным очень густой борщ, чтобы «ложка стояла», заявил кулинар, более 30 лет проработавший в Кремле. Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев наоборот, делал выбор в пользу легкого варианта супа, похожего на щи, передает телеканал «360».

Шеф-повар также раскрыл, какой именно борщ выбирает президент России Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, наш президент, просто пишет «хочу борщ», «сварите борщ». И все. На баранине или на телятине», — рассказал Галкин.

Он также отметил, что в Кремле никогда не писали «русский» или «украинский» борщ. Галкин считает, что блюдо народное, рецепты которого складывались веками. Никто не может национализировать борщ, как это пытаются сделать на Украине, подчеркнул повар.

Экс-глава комбината питания «Кремлевский» Виктор Беляев рассказал, каким первым блюдам отдавал предпочтение руководитель СССР Иосиф Сталин. Оказалось, что генералиссимус Советского Союза любил харчо и солянку.