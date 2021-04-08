Астрологи назвали знаки зодиака женщин, которые обречены на счастье в старости

Москва, 8 апреля. Представительницы пяти знаков зодиака созданы для счастья, поэтому они не останутся одни даже в преклонном возрасте. Астрологи составили соответствующий список.

Раки отличаются любовью к тихим домашним вечерам. Карьере и учебе они предпочитают быт и семейную жизнь с любимым человеком. Такие женщины чаще всего становятся отличными женами, матерями и бабушками. Больше всего их привлекают мужчины-Тельцы или Скорпионы.

Овны всегда знают, чего хотят от жизни, работы или партнера. Представительницы этого знака зодиака в любом случае добьются мужчины, который покажется им наиболее подходящим. Идеальными мужьями для женщин-Овнов выступают Львы и Девы.

Женщины-Весы обычно пользуются популярностью среди противоположного пола, поэтому могут выбирать партнера самостоятельно. В молодости они могут так и не встретить настоящую любовь, но к 40 годам нужный человек обязательно появится. Девы и Водолеи наиболее совместимы с Весами.

Тельцами рождаются женщины, созданные для замужества. Они без труда находят женихов и ценят своих избранников за их настойчивость. В старости Тельцы вместе с партнером окружены вниманием детей, внуков и правнуков. Больше всего таким женщинам подходят Скорпионы и Раки.

Женщины-Львы — настоящие львицы, они упрямо добиваются своего, в том числе и возлюбленного. Представительницы этого знака зодиака привлекают внимание мужчин, а сами больше всего желают связи с Овнами и Скорпионами.

Астрологи ранее назвали идеальные сочетания партнеров по знакам зодиака. Специалисты уверены, что эти пары точно не закончат отношения на начальном этапе.