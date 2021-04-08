Экс-глава Еврокомиссии призвал ЕС закупить российскую вакцину «Спутник V»

Канберра, 8 апреля. Европейскому союзу необходимо приобрести российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» после соответствующей проверки ЕМА, заявил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он отметил, что «COVID-19 — не игрушка», поэтому отказы от препарата только по причине того, что он произведен в России, являются недопустимыми. Закупку вакцины Юнкер призвал организовать сразу после ее проверки Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

«Вирус не знает границ. Происхождение вакцин не имеет значения, и если препарат эффективен, то его нужно использовать, когда он станет доступен», — призвал экс-глава Еврокомиссии в эфире австрийского телеканала ORF.

Германия уже планирует начать переговоры по закупке «Спутника V». В ходе предварительного разговора Берлин желает узнать об объемах препарата, которые Москва может предоставить.