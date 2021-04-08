Жириновский назвал Зеленского «последним» президентом Украины

Москва, 8 апреля. Украина может в скором времени исчезнуть как единое государство. Такую судьбу Незалежной предрек российский депутат Владимир Жириновский.

Украинские власти намеренно делают все возможное, чтобы обострить ситуацию в Донбассе и добиться какой-либо реакции от Североатлантического альянса. Они предполагают, что своими действиями добьются от НАТО объявления ультиматума России. Однако, по словам Жириновского, воевать НАТО не будет, чего не понимает президент Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — безапелляционно заявил депутат в эфире YouTube-канала «ЛДПР-ТВ».

На месте Незалежной могут появиться базы НАТО, добавил политик. При этом вооруженные провокации со стороны украинских силовиков не останутся незамеченными.

Недавно политолог Евгений Минченко предположил, почему Зеленский идет на обострение ситуации в Донбассе. По его словам, на это влияют падение рейтинга и внутриполитические проблемы страны. Но эти действия приводят только к тому, что лидеру становится все труднее удерживать свои позиции.