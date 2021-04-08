Работодатели Приморья трудоустроят 260 жителей других регионов

Владивосток, 8 апреля. Приморские предприятия в 2022 году возьмут на работу 260 высококвалифицированных рабочих из других субъектов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Самое большое количество рабочих из других регионов будет трудиться на судостроительном комплексе «Звезда». Также в списках участников программы трудоустройства состоят ООО «Русагро-Приморье», АО «Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика», АО «Находкинский завод минеральных удобрений», ООО «Примкраб». За участие в проекте, каждая организация получит от государства субсидии в размере 300 тысяч рублей или 1 млн рублей на каждого сотрудника, добавили в правительстве Приморья.

Размер финансовой помощи предприятию зависит от категории работника и предоставляемых ему мер поддержки: профобучение, единовременные пособия, возмещение расходов на обустройство на новом месте. Прошедшие отбор россияне будут трудоустроены уже в следующем году.

Ранее некоторые отрасли в экономике Приморья вошли в стадию восстановления. Минэкономразвития отмечает, что в бюджет региона поступило 14,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.