Турменеджер Уманский рассказал о бюджетном отдыхе на российских курортах

Москва, 8 апреля. Отдохнуть на майских праздниках без потерь для кошелька можно в отелях Сочи и Крыма. Об этом рассказал генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

По его словам, в Имеретинской низменности Сочи можно найти места в отелях по доступным ценам. Восточное и Западное побережья Крыма предлагают для туристов массу возможностей с низкой стоимостью. Уманский подчеркнул, что стоит обратить внимание и на Керчь.

Также альтернативой могут стать туры в Абхазию, цены на которые меньше на 20–40%. Для россиян въезд туда абсолютно свободный по паспорту гражданина РФ и без ПЦР-теста. Также сэкономить получится, если отправится в Крым и Сочи в апреле. Цены в этот период ниже на 2–5%, сообщил турменеджер в интервью газете «Известия».

Недавно ФАН опубликовал статью про главные достопримечательности Ялты, которые можно посмотреть самостоятельно. Оказалось, что интересные места в городе можно посмотреть всего за один день.