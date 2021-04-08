Верка Сердючка вспомнила о «зависти» Пугачевой в студии звукозаписи

Киев, 8 апреля. Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим образом Верки Сердючки, рассказал о своих отношениях с российской певицей Аллой Пугачевой. Они знакомы уже много лет.

Данилко и Пугачева часто пересекались на концертах и на студиях звукозаписи. В один из таких дней между ними состоялся разговор, во время которого Примадонна призналась в зависти к артисту. Соответствующее видео опубликовано на фан-странице Пугачевой в социальной сети Instagram.

Во время беседы певица поинтересовалась у украинского коллеги, «не давит ли на него слава». В ответ Данилко заявил, что не чувствует себя звездой вне образа Верки Сердючки.

«Счастливый», — с чувством зависти отметила Пугачева.

Украинский артист признался, что неоднократно видел Примадонну «настоящей», когда она снимала сценический образ. По словам Данилко, он испытывает к Пугачевой теплые чувства и счастлив, что артистка добилась желаемой жизни.

Сейчас Алла Пугачева живет со своим супругом Максимом Галкиным. Пара воспитывает общих детей в подмосковном особняке. Бабушек и дедушек маленьким наследникам Примадонны заменяют друзья ее семьи.